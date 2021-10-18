مناقشة تعزيز التعاون بين الاجهزة العسكرية والامنية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع ضم قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 اللواء الركن صالح طيمس، ومدير الامن والشرطة بالوادي والصحراء العميد الركن حسن العيدروس، تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية بوادي حضرموت.



وأكد قائد المنطقة الأولى مساندة الجهود الامنية في الوادي والصحراء، وأهمية التعاون والتنسيق لحفظ الامن والاستقرار بمديريات الوادي والصحراء.

من جانبه أكد مدير الامن، على العمل التكاملي والمشترك بين الاجهزة الامنية والعسكرية وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل، لمواجهة التحديات والاستمرار في تطوير الاجهزة الامنية بما يكفل تنفيذ المهام العسكرية والامنية بشكل حازم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوادي.