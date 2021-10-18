تدشين برنامج قدرات لتأهيل المجتمع المدني بوادي حضرموت

ويستهدف البرنامج الذي ينفذه اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية 280 من أعضاء منظمات المجتمع الفاعلة من خلال تنفيذ سبع دورات تدريبية نوعية تم اعتمادها وفق احتياج منظمات المجتمع المدني.

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، برنامج "قدرات" لتأهيل وتطوير منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة