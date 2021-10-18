وزير التخطيط يدعو البنك الدولي لدعم اليمن في مواجهة انعدام الأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا زير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب اليوم مجموعة البنك الدولي الى زيادة دعمها لليمن لمواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الرئيسية.



جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك.

وتطرق الدكتور باذيب الى التحديات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الاجل التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و التي تفاقمت بسبب الجائحة وتغير المناخ والهشاشة والصراع في بعض البلدان وما ادت اليه هذه التحديات المعقدة من زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وتقويض النمو.

كما دعا الدكتور باذيب مجموعة البنك الدولي نحو التركيز على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية واختيار جهات تنفيذية خارجية بناءً على قدرتها على تعزيز المرونة المؤسسية.

وأشار الى أزمة اللاجئين الأفارقة وأن اليمن يفي بمعايير عدد اللاجئين بموجب نافذة المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة باللاجئين والمجتمع المضيف، إلا أنه ليس في وضع يسمح له بامتلاك إطار لحماية اللاجئين في ظل حالة النزاع، داعيا إلى النظر في استثناء للبلدان المتأثرة بالصراع التي تستضيف اللاجئين، مثل اليمن للوصول إلى نافذة اللاجئين التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.