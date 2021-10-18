شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يلتقي سفير باكستان لدى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم سفير باكستان لدى السعودية بلال أكبر، حيث جرى خلاله بحث التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



وتطرق وزير الخارجية إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام، بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً على محافظة مأرب التي تحتضن أكثر من مليوني نازح، مشيراً إلى الوضع الإنساني للمدنيين في مديرية العبدية والانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية على أبناء المديرية، مثمناً في سياق متصل موقف الاشقاء في باكستان الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية.

من جهته، أشاد السفير الباكستاني بالعلاقات بين البلدين .. مؤكداً وقوف بلاده مع وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها للحكومة الشرعية ولكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن.