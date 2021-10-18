وزير التخطيط يشارك في اجتماع الجلسة العامة للبنك الدولي

وتناول الاجتماع آخر المستجدات عن جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لمساعدة البلدان في الحصول على اللقاحات وتوزيعها، ومساعيه لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تجاوز تحديات الديون، وبناء تعافٍ أخضر قادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012