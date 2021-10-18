شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط يشارك في اجتماع الجلسة العامة للبنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في الجلسة العامة للبنك الدولي والتي عقدت افتراضيا برئاسة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات عن جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لمساعدة البلدان في الحصول على اللقاحات وتوزيعها، ومساعيه لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تجاوز تحديات الديون، وبناء تعافٍ أخضر قادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع.