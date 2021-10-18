الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

توقيع اتفاقية مشروع مخيم بازرعة الطبي بسيئون

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية مشروع مخيم بازرعة الطبي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع اليوم بسيئون، اتفاقية لتنفيذ مشروع مخيم بازرعة الطبي العاشر بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية ، وينفذه مركز رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية، بالتنسيق مع جمعية المعروف للتنمية .

 

وتضمنت بنود الاتفاقية إجراء 500 عملية جراحية في طب وجراحة العيون على مدى 25 يوم.

 

وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بالتدخلات النوعية لمنظمات المجتمع المدني في المجال الصحي وتنفيذ المخيم الذي سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين، مثمنا جهود الكادر الصحي والعاملين في مركز رؤية لطب وجراحة العيون.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا