توقيع اتفاقية مشروع مخيم بازرعة الطبي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع اليوم بسيئون، اتفاقية لتنفيذ مشروع مخيم بازرعة الطبي العاشر بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية ، وينفذه مركز رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية، بالتنسيق مع جمعية المعروف للتنمية .



وتضمنت بنود الاتفاقية إجراء 500 عملية جراحية في طب وجراحة العيون على مدى 25 يوم.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بالتدخلات النوعية لمنظمات المجتمع المدني في المجال الصحي وتنفيذ المخيم الذي سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين، مثمنا جهود الكادر الصحي والعاملين في مركز رؤية لطب وجراحة العيون.