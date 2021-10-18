شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استعدادات لتنفيذ مشروع الكادر الأمني النسوي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم، على الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع تأهيل الكادر الأمني النسوي للتعامل مع الشكاوي الخاصة بالعنف والمخدرات الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن فرع وادي حضرموت بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وتعرف الوكيل التميمي الى شرح عن المشروع الذي يستهدف مساعدة وصول النساء المعنفات لتقديم شكاويهن لكادر نسائي وأمني مؤهل قادر على التحقيق معهن ، من خلال فتح مكتب تابع للأمن بسيئون.

وأكد التميمي، استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطة المشروع، مشيدا بدور اتحاد نساء اليمن لتعزيز أوضاع المرأة وتحسين ظروفها والدفع بها نحو الأمام باعتبارها شريك أساسي وفاعل في التنمية.