الكثيري يطلع على تحضيرات مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على استعدادات ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول، الممول من برنامج الأغذية العالمي.



واستمع وكيل المحافظة من مدير مكتب الائتلاف بوادي حضرموت طارق الجابري، الى شرح حول أنشطة وأهداف المشروع في مرحلته الثالثة وتدخلاته المتعددة في تأهيل المدارس والأثاث المدرسي والأراضي الزراعي وإصلاح الطرق والتدريب والتأهيل وغيرها من الخدمات العامة، منوها بأن المشروع يستمر على مدى 8 أشهر ، ويستهدف ألف و190 مستفيد من مديريتي تريم والقطن .

وأشاد الوكيل الكثيري بالتدخلات النوعية التي يقوم بها ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية التي تسهم في خدمة المجتمع ، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.