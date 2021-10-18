تدشين العام الدراسي الأول بكلية الصحافة والإعلام جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بحضور نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية..

كلية الإعلام تدشن عامها الدراسي الأول بالمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين..

خاص - عمر الرخم

دشن صباح اليوم الإثنين عميد كلية الإعلام بجامعة عدن الدكتور/ محمد علي ناصر العام الدراسي الأول للكلية، بحضور نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية أ. د. عادل عبد المجيد العبادي وعميد كلية الآداب الدكتور/ جمال محمد الحسني.

وخلال التدشين التقت عمادة الكلية بالطلبة المتقدمين للدراسة في الكلية، من خلال لجان شكلتها يترأسها نواب عميد الكلية لمقابلة الطلبة المقابلات الشخصية للقبول بالكلية.

وأكد عميد الكلية أن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الإعلام أكثر من مائة طالب وطالبة في كافة تخصصات الكلية للعام الدراسي الجديد 2020م - 2021م .

وتفقد نائب رئيس الجامعة بصحبة عميد الكلية المبنى الخاص بعمادة كلية الإعلام ومدى جاهزيته، وشرح له عميد الكلية الوضع الذي تعانيه الكلية بشكل مفصل من نقص في عدد غرف الإدارات والمكاتب وكذا افتقار الكلية للأثاث، وأكد نائب رئيس الجامعة أنه سيتابع شخصياً التوجيهات الصادرة عن رئيس الجامعة لتأثيث الكلية وتوفير ميزانية تشغيلية لها.

الجدير بالذكر أن هذا العام يعتبر العام الدراسي الأول لكلية الإعلام التي أنشئت حديثاً بعدما كان قسم يتبع كلية الآداب لأكثر من 24عام ، لتصبح اليوم كلية مستقلة تابعة لجامعة عدن العريقة.