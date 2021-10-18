شكرا لبحثكم عن خبر وقفة احتجاجية لزارعي الكلى في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ زارعي الكلى في عدن وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصحة العامة والسكان في خورمكسر.

وذالك احتجاجا على المعاناة التي يعاني منها زارعي الكلى في عدن من عدم توفر الادوية لهم. وطالب زارعي الكلى منظمة الصحة العالمية بتوفير الادوية لهم أسوة بالمرضى في صنعاء. وقال المرضى ان وزارة الصحة العامة والسكان لم تقوم بواجبها تجاههم من خلال توفير الادوية. وذهب اخرون بالقول ان بعض الادوية لها غير متوفر منذ عدة أشهر مما تسبب لهم مخاطر الموت. واشار المرضى ان مخاطر الموت اصبحت تواجههم في ظل صمت الجهات المختصة بالوزارة. وناشد المرضى الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالضغط على الوزارة من خلال توفير الادوية لهم اسوة بصنعاء. وتوعد زارعوا الكلى في عدن بتصعيد الاحتجاجات في حالة لم تستجيب الوزارة لمطالبهم. من:سليم المعمري

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