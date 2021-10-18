باريس تدعو مليشيا الحوثي للتخلي عن الخيار العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دعت سفارة فرنسا لدى اليمن، مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا الى التخلي عن الخيار العسكري ووقف إطلاق النار، في حين اعتبرت الخارجية الامريكية تصعيد المليشيا استخفافا صارخا بسلامة المدنيين.



وقالت "مازال الوضع الأمني في اليمن مستمراً بالتدهور، وتدعو فرنسا الحوثيين للتخلي عن الخيار العسكري، ووقف شامل لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، دانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية في جبهات مأرب، مؤكدة في ذات على أن ذلك التصعيد اظهر الاستخفاف الحوثي الصارخ بسلامة المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، "إن أفعال الحوثيين زادت سوء الوضع الإنساني المتردي بالفعل، وقد تسببت في نزوح المزيد من اليمنيين داخليا"