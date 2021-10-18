تقرير حكومي: نزوح نحو 3 آلاف أسرة في مارب منذ مطلع سبتمبر الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

قالت إدارة مخيمات النازحين في محافظة مارب، إن القتال الدائر في المحافظة ومحافظات مجاورة تسبب في نزوح أكثر من 3 آلاف أسرة منذ مطلع سبتمبر الماضي، مشيرة الى أن المحافظة "استقبلت نحو مليونين و231 ألفا و460 نازحا منذ 2015".



وتشن ميليشيا الحوثي هجمات عنيفة تصاعدت منذ فبراير من العام الجاري، في محاولة للسيطرة على المحافظة، متجاهلة التحذيرات المحلية والدولية من مخاطر العمليات العسكرية على مئات الآلاف من النازحين والسكان الأصليين فيها.

وأوضح تقرير لإدارة المخيمات نشر اليوم الأحد، أن "الأسر النازحة في مأرب تعيش تهجيرا جماعيا من المديريات الجنوبية للمحافظة، بدأ منذ بداية سبتمبر الماضي، ويتواصل حتى هذه اللحظة".

وأضاف أن التهجير "نتيجة استمرار الأعمال العدائية واستهداف التجمعات السكانية بالصواريخ الباليستية واستخدام جميع أنواع الأسلحة والقذائف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية".

وزاد أنه "بفعل التصعيد المتواصل، تم تهجير مئات الأسر، سيرا على الأقدام عبر الطرق الجبلية الوعرة والصحراوية".

وأردف: "نزحت 3 آلاف و11 أسرة من مديريات رحبة وحريب والجوبة جنوبي مأرب، ومديريات بيحان وعين وعسيلان غربي شبوة (جنوب شرق)، وانتقلت إلى مناطق آمنة في مأرب".

وناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ"سرعة التدخل والعمل على فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأسر النازحة والمقيمة بداخل مديرية العبدية في مأرب".

ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين حول مضمون التقرير، حتى الساعة