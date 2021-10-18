منظمة "رايتس رادار" تدين اقتحام مليشيا الحوثي لمنازل العبدية وعمليات الاختطاف والإخفاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دانت مظمة ‏‎رايتس رادار، الاحد، عمليات الاختطاف والاخفاء القسري التي طالت اهالي مديرية العبدية بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



واكدت المنظمة في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع "تويتر"، ادانتها "حملات دهم واقتحام المنازل واحراق وتدمير أخرى بمديرية ‎العبدية جنوبي غرب مأرب من قبل مسلحي ‎الحوثي بحق مدنيين معارضين لها".

كما دانت "أعمال الخطف والإخفاء القسري التي تمارسها ‎جماعة الحوثي بحق معارضين لها من أهالي مديرية ‎العبدية".

‏‎ودعت المبعوث الأممي إلى ‎اليمن هانز جروندبرغ للتدخل العاجل لضمان فتح ممرات آمنة لأهالي المديرية المهددة حياتهم من المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا.

وخلال اليومين الماضيين نفذت المليشيا الحوثية حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات من ابناء المديرية بينهم مصابين جراء المعارك التي شهدتها جبهات المديرية طوال الاسابيع الماضية بعد ان اغلقت عليهم الطرقات ومنعت نقلهم الى مشافي مركز المحافظة.

وارتكبت المليشيا ابشع انواع الجرائم بحق السكان المدنيين التي ترقى إلي جرائم حرب وإبادة جماعية، في ظل صمت اممي ودولي مريب.