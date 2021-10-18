اليمن تدعو الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الحوثيين في العبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية، ان وزير الخارجية احمد بن مبارك ابلغ مبعوث الامم المتحدة هانس غروندبرغ، بمستجدات "الوضع المأساوي في مديرية العبدية التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها المليشيات الحوثية" وفق بلاغ.



ودعا الوزير اليمني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "الحريص على السلام الى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وانقاذ المدنيين".

وقال بن مبارك، ان جماعة الحوثيين "لا تملك قرار الحرب ولا قرار السلام وان على المجتمع الدولي إيجاد وسائل ضغط حقيقية وفاعلة لإجبارها على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة وحقيقية تنهي معاناة الشعب اليمني".

من جانبه أكد المبعوث الأممي، أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.