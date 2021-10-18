محتجون يقطعون طريقاً رئيسياً في "لحج" تنديدا بانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ لحج

أقدم العشرات من المحتجين اليوم الاثنين في منطقة العند التابعة لمديرية تبن في محافظة لحج جنوبي البلاد، على قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على استمرار تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أدت إلى تردي الوضع المعيشي وفقاً للمحتجين.



وتجمع العشرات من المحتجين صباح اليوم الاثنين في منطقة العند بمديرية تبن لحج، عند الطريق الرئيسي الرابط بين محافظات عدن ولحج، والذي يؤدي إلى محافظات الضالع وتعز، وطالبوا السلطات المسؤولة بالعمل على اتخاذ خطوات سريعة لوقف انهيار العملة المحلية التي تسبب بانعكاسات سلبية على الوضع المعيشي للسكان في المدن المحررة.

وأضرم المحتجون النار في الإطارات المشتعلة وسط الطريق الذي تسلكه مئات المركبات بشكل يومي من وإلى مدينة عدن، ووضعوا أحجارا منتصف الطريق، فيما جرت الاحتجاجات وسط إغلاق لعدد من المحلات التجارية بالمنطقة.

وطالب المحتجون بصرف مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وضبط عمليات الصرف غير الشرعية داخل المناطق المحررة، التي كانت أدت بحسب حديث المحتجين إلى تدهور العملة المحلية التي تسببت هي الأخرى بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الرئيسية.