مسلحون حوثيون يقتحمون منزل مواطن في إب ويقتادونه إلى أحد السجون في الريف الغربي للمدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ إب

اقتحمت مسلحون حوثيون منزل مواطن في إحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد"، واقتادته إلى أحد سجونها بمدينة إب عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل مواطن في قرية "الراحة" بعزلة "حليمة" بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب.

وتابعت أن المليشيا الحوثية وبتوجيهات من القيادي الحوثي "جمال محمد عائض الحميري" والمعين من قبل المليشيا في منصب وكيل محافظة إب، اقتحمت منزل المواطن "أمين على الجعفري" ونقلته إلى سجون المليشيا بمدينة إب.

وذكرت أن القيادي الحوثي أحد جيران المواطن "الجعفري" الذي تعرض منزله للإقتحام، وجرى ترويع الأطفال والنساء في مشهد أثار إستياء واسع لدى أبناء المنطقة.

وتمارس مليشيا الحوثي بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها منذ سبع سنوات، إنتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة ويقبع آلاف المواطنين خلف القضبان بعضهم مضى عليه قرابة سبعة أعوام