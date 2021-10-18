الأرصاد يحذر من أجواء باردة في عدد من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم الاثنين، من الأجواء الباردة خلال الليل والصباح الباكر على عدد من محافظات البلاد، خلال الساعات القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس صحو بشكل عام، بارد نسبياً خلال الليل والصباح الباكر على محافظات “البيضاء، مرتفعات غرب مأرب، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، مرتفعات لحج والضالع”.

ولفت إلى أنه من “المحتمل تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية”.

كما توقع أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل تشكل الشابورة المائية على أجزاء من سواحل محافظة المهرة، تتراوح الرطوبة النسبية مابين 55 إلى 90%، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال.

وطقس صحو وجاف بشكل عام تتراوح الرطوبة النسبية مابين 10 إلى 40%، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال النهار مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى، توقع الأرصاد أن يكون طقس غائم جزئياً ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح ما بين 04 إلى 14 عقدة