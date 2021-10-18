مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة "الأقروض" جنوبي محافظة تعز

وأكدت مصادر ميدانية أن معارك اندلعت بين القوات الحكومية والحوثيين بجبهة الأقروض جنوبي تعز، وسقط لالها قتلى وجرحى من الطرفين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012