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مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة "الأقروض" جنوبي محافظة تعز

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اليمن العربي ـ تعز 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

دارت خلال الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات جنوب محافظة تعز.

 

وأكدت مصادر ميدانية أن معارك اندلعت بين القوات الحكومية والحوثيين بجبهة الأقروض جنوبي تعز، وسقط لالها قتلى وجرحى من الطرفين.

 

وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي على مواقعها جنوبي مدينة تعز.

 

وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز تصدي قوات الجيش وكسرها لمحاولة تسلل حوثية إلى موقع الرضعة، بجبهة الأقروض، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة حسب وصف المركز

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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