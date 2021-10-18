شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يشيد بدور الأجهزة العسكرية والأمنية بحضرموت في الحفاظ على الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باليقظة العالية للأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة حضرموت، للحفاظ على الاستقرار، وما تحققه من نجاحات واخرها احباط مخطط إرهابي لتدمير منشآت حيوية بالمحافظة بينها البنك المركزي.



وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي اجراه امس، مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، دعم الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار في المحافظة.. مشيرا الى أهمية مضاعفة الجهود والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والمياه، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ المعالجات الهادفة الى ضبط أسعار الصرف.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، الى تقرير حول ضبط خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول، كانت تخطط لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف قواعد عسكرية ومقر السلطة المحلية.. مؤكدا أن الأجهزة المختصة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تحاول زعزعة الاستقرار في حضرموت.