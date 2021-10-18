"انهيار العملة".. مسؤول محلي بحضرموت: لن نترك الناس تموت جوعًا وسنتخذ معالجات صعبة

قال الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت (شرقي اليمن)، عبدالهادي التميمي، إن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات صعبة وضرورية لوقف انهيار العملة.



جاء ذلك، خلال احتفالية تدشين برنامج قدرات لتأهيل وتطوير منظمات المجتمع المدني، بمديريات وادي وصحراء حضرموت.



واعتبر التميمي انهيار العملة بأنه "تآمر كبير دولي على بلادنا، يهدف إلى تركيع المجتمع".



وأضاف: "ليست من مهامنا ولا صلاحيتنا كسلطة محلية، معالجة تدهور سعر الصرف، إلاّ أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ضد هذا التآمر".



وتابع: "لن نترك الناس تموت جوعاً، وسنتخذ معالجات صعبة لكنها ضرورية".



وكان رئيس الوزراء معين عبد الملك، شدد أمس الأحد، في اتصال مع محافظ حضرموت، على أهمية مضاعفة الجهود والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ المعالجات الهادفة الى ضبط أسعار الصرف.



يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية إلى مستويات قياسية ووصول سعر الدولار الأمريكي إلى 1310مقابل الريال اليمني.



وأمس، أقرت السلطة المحلية بوادي حضرموت، استمرار إغلاق جميع محلات الصرافة بمناطق الوادي، حتى يتم إيجاد المعالجات المناسبة للحد من تدهور العملة المحلية.

