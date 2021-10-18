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وساطة محلية ترعى تبادل رُفات قتلى بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي

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المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة محلية في انتشال وتبادل 12 جثة لمقاتلين من الجيش والحوثيين في جبهات حرس الحدود.
 
وقال الوسيط المحلي هادي جمعان ،اليوم الاثنين، في حسابه على تويتر إنه نجح بتبادل جميع الجثث في المحور الشمالي الشرقي لحرس الحدود، أمس الأحد، بناء على موافقة الطرفين.
 
وأكد أن عملية التبادل تمت دون قيد أو شرط من الطرفين.

وعلى مدى سنوات الحرب، نجحت وساطات محلية في إبرام صفقات تبادل أسرى ورُفات قتلى بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في عمليات انسانية لاقت ترحيب أوساط المجتمع اليمني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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