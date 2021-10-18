تدشين بيع "الروتي" بسعر مخفض في بعض المخابز الآلية ونقاط البيع بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات ودعم من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشن المدير العام لمكتب وزارة التجارة والصناعة بساحل حضرموت سعيد مرزوق، يوم أمس الاثنين، عملية بيع الروتي بسعر مخفض في بعض المخابز الآلية ونقاط البيع بمدينة المكلا يصل إلى 30 ريال للحبة الواحدة.



وأوضح مرزوق أن عملية التدشين جاءت تتويجاً لجهود قيادة السلطة بالمحافظة ودعمها بنسبة 50% من قيمة الدقيق للمخابز، بهدف التخفيف عن المواطنين وطأة الحياة المعيشية الصعبة، نتيجة لتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والتي انعكس أثرها سلبًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلعية.

وأشار المدير العام لمكتب وزارة التجارة والصناعة إلى أن مخبز التيسر الخيري باشر بالبيع بسعر 20 ريال، وبوزن 75 جرام للقرص الواحد، وعمل على فتح نقاط بيع له في مدينة المكلا بجانب مسجد الروضه، وسيتم فتح عدة نقاط أخرى بجانب مسجد عمر وفي حي العمال بجوله ابن عزون، وأضاف أن مخابز باوزير الآلية بفوة دشنت البيع للقرص الواحد بسعر 30 ريال.

وعبّر مرزوق عن خالص شكره وتقديره للمخابز التي استجابت لمبادرة السلطة المحلية بحضرموت بهدف التخفيف عن المواطنين، راجيًا من بقية المخابز الآلية المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية وتخفيض أسعار بيع الروتي ليكون في متناول الجميع.

وقد شهد اليوم الأول لتدشين عملية بيع الروتي بسعر مخفض في بعض المخابز الآلية ونقاط البيع بمدينة المكلا توافدًا كبيرًا للمواطنين، وعبّروا عن ارتياحهم بهذه المبادرة المجتمعية التي حرصت قيادة السلطة بحضرموت على تنفيذها، من خلال دعم المخابز الآلية بنسبة 50٪ من قيمة الدقيق.