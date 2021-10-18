لقاء يناقش احتياجات وأولويات الشباب مع السلطة المحلية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد بمدينة الغيضة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر أبرز احتياجات وأولويات الشباب ضمن مبادرة القيادات الشبابية التي تقيمها جمعية وحدة شباب المهرة برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة واشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وبتمويل منظمة شركاء اليمن الدولية .



وخلال اللقاء أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية تضع قطاع الشباب ضمن أولوياتها في تحقيق التنمية المستدامة ، مؤكداً على أن كل ما سيتم طرحه في اللقاء سيتم مناقشته مع قيادة السلطة المحلية والمختصين .

وأضاف نيمر أن السلطة المحلية بالمحافظة حاولت بقدر الامكان من استمرارية العملية التعليمية في المحافظة رغم الأحداث والتطورات التي تشهدها البلاد ، لافتاً إلى مواصلة السلطة المحلية تقديم كافة الخدمات الأساسية الأخرى من صحة ومياه وغيرها .

وتم في اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه الطالب الجامعي فيما يتعلق بالسكنات الطلابية ومواصلات الطلاب خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء انهيار العملة المحلية .

كما تطرق اللقاء إلى وضع مجموعة من الحلول والاقتراحات والأفكار التي تسهل اجراءات الطالب منذ بداية التحاقه بالجامعة حتى مرحلة مابعد التخرج .

ويهدف اللقاء إلى إتاحة الفرصة والمجال للشباب للتعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم ورفعها مباشرة للسلطات المحلية وسهولة وصول الشباب إليها .

وأثري اللقاء بمجموعة من مداخلات الشباب الذين يمثلون المجالس الطلابية بكليات المحافظة حول تطوير العملية التعليمية في المحافظة وأبرز الاحتياجات التي يحتاجها الطالب الجامعي