مدير أمن الوادي والصحراء في زيارة لمدير الأمن السابق العميد مبارك العوبثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

قام مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد ركن حسن احمد العيدروس بمعية نائب مدير الامن العقيد علي فرج الصاعي وعدد من مدراء الوحدات الأمنية بزيارة اخوية لمدير عام الامن والشرطة السابق العميد مبارك أحمد العوبثاني.



وخلال الزيارة أعطى العميد العوبثاني صورة موجزة عن الوضع الامني وماتتطلبه المرحلة الراهنة من امكانيات لرفع القدرة الأمنية والجهود التي بذلت في تأسيس الوحدات الأمنية وإظهار رجل الأمن في كل مديريات الوادي والصحراء لخدمة المواطنين ، متمنيا التوفيق والنجاح للعميد العيدروس في المهام المؤكلة إليه وتحسين الواقع الأمني للأفضل لخدمة للمواطنين والحفاظ على أمن واستقرار وسكينة البلاد .

من جهته، أشاد العميد ركن العيدروس بجهود العميد مبارك العوبثاني الوطنية والكبيرة وعمله خلال فترة حساسة وتاسيسة لعدد من الوحدات الأمنية التي ساهمت في تعزيز مستوى الأمن بالمديريات، مشيراً إلى استكمال كل الجهود التي بذلت في الفترة السابقة والعمل على تطويرها في تحسين الأداء الأمني الرامي لخدمة المواطن والوطن.