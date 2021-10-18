شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إكمال إجراءات الاستلام والتسليم بإدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكملت يوم أمس، بإدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت لجنة الاستلام والتسليم مهامها بتسليم العميد ركن حسن احمد العيدروس للقيام بمهامه مديرا عاما لأمن وشرطة حضرموت الوادي والصحراء تنفيذاً لقرار وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان رقم (51) لسنة 2021.



وكانت عملية الاستلام والتسليم التي أجراها لجنة مكونه من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير رئيس اللجنة، وعضوية مدير عام شؤون الضباط ومدير عام شؤون الافراد ومدير عام الإمداد بوزارة الداخلية ونائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت.