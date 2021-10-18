مدير عام المسيلة يلتقي أعضاء المجلس المحلي وعقّال الحارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، اليوم، بقاعة مدرسة الطائف بالعيص، أعضاء المجلس المحلي و عقّال الحارات، و رؤساء اللجان المجتمعية بالمناطق المستفيدة من تدخلات ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالمديرية ( مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول ).



وفي مستهل اللقاء رحب الدحيمي بالحاضرين كلاً باسمه وصفته ، شاكرا تلبيتهم للدعوة وحرصهم الشديد على مساعدة السلطة المحلية بالمديرية، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات بالمديرية في شتى المجالات، كذلك قدم الدحيمي شكره للأخوة في ائتلاف الخير على تدخلاتهم الهامة التي ستسهم وبشكل كبير في الحد من خطورة السيول والفيضانات على القرى ومزارع المواطنين والحد من البطالة بالمديرية ، آملاً استمرارها في المراحل القادمة.

وأعطى الدحيمي للحاضرين صورة مبسطة عن طبيعة المشاريع المراد تنفيذها والتي تتلخص في عمل مصدات للقرى و للأراضي الزراعية و تأهيل قنوات الري، بالإضافة إلى بعض المدارس، و إقامة دورات لمحو الأمية، وثم دورات تدريبية في مجالات التكييف والتبريد وإصلاح الدراجات النارية وغيرها .

ودعا الدحيمي الحاضرين إلى التوعية المجتمعية و أهمية الالتحاق بهذا المشاريع الملحة التي تحتاجها المديرية ، علماً بأن العدد المطلوب ( 500 ) شخص ممن تنطبق عليهم الشروط الموضحة في الإعلانات التي تم توزيعها في حارات مناطق ساحل المديرية.

و أوضح منسق المشروع بالمديرية الأستاذ سالم احمد مولى الدويلة، الشروط المطلوبة لدى الراغبين بالتسجيل و الالتحاق بهذه البرامج التدريبية، و كذلك نوع التدخّلات في المناطق المستهدفة من المشروع ، آملاً من الجميع الاهتمام والحرص لاستكمال العدد المطلوب لدى الاخوة ب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.