مكتب الزراعة بالمهرة يدشن زراعة محصول القمح بوادي المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة، اليوم، موسم زراعة محصول القمح بوادي المسيلة بتمويل ودعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور مدير مكتب الزراعة والري بمديرية المسيلة الأخ سعيد كرامه باكثير ومشرف المشروع المهندس محمد ربيحان وممثل البرنامج السعودي المهندس عماد السامعي.

ويأتي هذا المشروع من أجل الإكتفاء الذاتي لسكان مناطق وادي المسيلة وضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الزراعة.

وعبر مدير مكتب الزراعة والري بمديرية المسيلة سعيد باكثير عن شكره للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على هذا المشروع القيم الذي بدوره سيعمل على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي للمواطنين بوادي المسيلة ، ولمدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس سعيد علي القميري على اهتمامه ومتابعته المباشرة ودعمه للمزارعين في عموم مناطق المحافظة سعيا للنهوض بالقطاع الزراعي.

كما تقدم المزارعين بشكرهم للأخوة في البرنامج السعودي وقيادة مكتب الزراعة والري على الاهتمام وتقديم الدعم لهم، متمنين تقديم المزيد من الدعم خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة و ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية