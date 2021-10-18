شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الإثنين وقد جاءت كالتالي:



أسعار البيع

السعودي : 340

الدولار : 1295

الدرهم الإماراتي: 342

أسعار الشراء

السعودي : 342

الدولار : 1302

الدرهم الإماراتي: 344

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى