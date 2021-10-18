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تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الإثنين وقد جاءت كالتالي:

 

 

أسعار البيع

 

السعودي  :  340

 

الدولار     :  1295

 

الدرهم الإماراتي: 342

 

 

أسعار الشراء

 

السعودي  :  342

 

الدولار     :  1302

 

الدرهم الإماراتي: 344

 

 

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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