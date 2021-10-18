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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الإثنين وقد جاءت كالتالي:
أسعار البيع
السعودي : 340
الدولار : 1295
الدرهم الإماراتي: 342
أسعار الشراء
السعودي : 342
الدولار : 1302
الدرهم الإماراتي: 344
• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى