وزير الداخلية يشيد بنجاح الأجهزة الأمنية بمحافظة ابين في القبض على خلية تعمل لصالح مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، باليقضة الأمنية العالية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين ونجاحهم في القبض على خلية استخباراتية بمديرية الوضيع تعمل لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في نشر الفكر الحوثي المتطرف.



وثمن اللواء حيدان في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جهود الاجهزة الامنية في مداهمة أو كار العصابة وخلاياهم والقضاء على مخططاتهم واحلامهم في زعزعة امن واستقرار المواطنين..مشدداً على ضرورة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة العناصر التخريبية الإرهابية الحوثية المنقلبة على النظام والقانون..مؤكداً حرص الوزارة على استباب الامن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين وعدم التهاون معهم بأي شكل من الأشكال.

واكد وزير الداخلية، على أهمية دور المواطنين في الإبلاع عن العناصر المشبوهة وتحركاتهم ومساعدة الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن..مشيراً إلى إن وزارة الداخلية تولي الأجهزة الأمنية اهتماماً بالغاً لرفع من مستوى أدائها وتطويرها بما يحقق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للوطن والمواطن.