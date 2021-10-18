تعز.. وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف حصة مديرية "حيفان" من الغاز 

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم العشرات من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف حصة المديرية من مادة الغاز المنزلي.

وندد المحتجون بإيقاف حصتهم من الغاز المنزلي منذ شهر ونصف، متهمين فرع شركة الغاز في تعز بالوقوف وراء ذلك.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن شركة الغاز أوقفت حصة عدد من مناطق مديرية حيفان الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما قامت بصرف حصة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحاول "يمن شباب نت" التواصل مع شركة الغاز في تعز للتعليق حول الأمر لكنها لم ترد على طلبنا.

وللمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ينظم أبناء مديرية حيفان وقفات احتجاجية أمام محطة الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، للمطالبة بصرف مخصصاتهم من الغاز

وتشهد مدينة تعز منذ أشهر أزمة في الغاز المنزلي تصاعدت حدتها مؤخرًا مع احتجاز سلطة مديرية طور الباحة في لحج عشرات القاطرات المحملة بالغاز.

وبين فترة وأخرى تبرز أزمة الغاز بمدينة تعز، في ظل غياب أي حلول لمعالجة تلك الأزمة.

