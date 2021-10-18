محافظ حضرموت يعلن القبض على خلية إرهابية خططت لتدمير منشآت حيوية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، يوم السبت، أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول.



وأوضح البحسني في تصريح مصور، أن "القيادي الإرهابي أدلى بمعلومات خطيرة، وتخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف المعسكرات العسكرية ومقر السلطة المحلية".



وأكد محافظ حضرموت، أن قيادة السلطة بالمحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تريد السوء لحضرموت.



وحيّا الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعيون الساهرة في سبيل حفظ أمن واستقرار المحافظة، شاكرًا إياهم على النجاح الأمني الكبير الذي حققوه وإفشال المخططات الإرهابية.



ودعا المواطنين إلى مؤازرة القوة العسكرة والأمنية، والالتفاف حولها للرفع من معنوياتها في هذه الأيام التي تكالبت فيها الأعداء على حضرموت.



كما شدد محافظ حضرموت على ضرورة رفع اليقظة والانتباه، وتعزيز الجبهة الداخلية كلًا في موقعه للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من إنجاز كبير في ملف الأمن والاستقرار.



والثلاثاء الماضي، كشف وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود الشريف، عن وجود خمس خلايا إرهابية في مدينة سيئون في محافظة حضرموت تديرها مليشيات الحوثي.



ولفت ابن عبود في مداخلة مع قناة "يمن شباب"، إلى أن هذه الخلايا الإرهابية بعضها تتبع تنظيمي داعش والقاعدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط عدد من العناصر الإرهابية وإحالتهم للقضاء فيما يجري تعقب من تبقى منهم.