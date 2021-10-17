قبائل يافع المهرة تكرم محافظ المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

كرمت قبائل يافع بمحافطة المهرة ممثلة بالشيخ وزير الحميري، الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، لجهوده تجاه الحركة التعليمية وكل مايخدم المواطنين بشكل عام، بحضور معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات.



وفي اللقاء رحب المحافظ بن ياسر بشيخ قبائل يافع المهرة وجميع الوفد المرافقين له من دكاترة وأكاديميين.

بدوره قال وزير الكهرباء والطاقة الرئيس الفخري لمركز اللغة المهرية :"سعيد بتواجدي بين قامات أكاديمية رفيعة لافتاً إلى أن الجانب الأدبي له رونق وطعم خاص في ظل سيطرة أخبار الصراع والحرب على الساحة العامة".

وقدم البروفيسور علي الخلاقي نسخ من عدة إصدارات وبحوث أهداها للمحافظ بن ياسر تتحدث عن المهرة والأدب والشعر المهري.

فيما أهدى الشيخ الحميري ، معالي المحافظ سيف وجنبية.

من جانبه قدم مدير مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر الدكتور محمود علي محسن السالمي، شرح موجز عن فكرة مركز عدن لإقامة مؤتمر تاريخي بالشراكة مع مركز اللغة المهرية يتحدث عن تاريخ المهرة في مختلف العصور التاريخية القديم الوسيط الحديث.