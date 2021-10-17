البحسني يطلع على الأعمال النهائية لترميم المركز الثقافي بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على الأعمال النهائية لترميم وتأهيل مبنى المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية "المدرسة الوسطى".



وتعرّف المحافظ البحسني على نسبة الإنجاز في أعمال الترميم والتأهيل التي تجري بحسب النسق المعماري الذي صممت عليه المدرسة الوسطى، موجهًا بتنظيم ساحة المركز الثقافي وإزالة المخلفات والعوائق كافة المتواجدة في الساحة وتصفيتها، ورصف الساحة بالحجارة لإبراز هذا المعلم التاريخي، نظير دوره الريادي في تخريج الكوادر السياسية والعسكرية والمدنية والاجتماعية ونخبة من المثقفين الذين تبوأوا مراكز قيادية على مستوى الوطن.

وفي سياق متصل، قام محافظ حضرموت بزيارة تفقدية إلى مستشفى غيل باوزير العام، اطلع خلالها على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف الأقسام المقدمة للمرضى، والصعوبات والمشاكل التي يعاني منها المستشفى، وبحث سبل إيجاد الحلول اللازمة لها.

وأكد المحافظ البحسني أهمية التركيز على تنظيم الخدمات والاستفادة من الإمكانات المتوفرة، وتحسين الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة تولي قطاع الصحة اهتمام كبير وتبذل جهود لتحسين أداء المستشفيات والمرافق الصحية، ووجه المحافظ برصف ساحة المستشفى والاهتمام بنظافتها وتشجيرها.

رافق محافظ حضرموت، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية غيل باوزير سالم العطيشي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بالساحل المهندس طه باحيدرة، ومدير عام مكتب الزراعة والري بالساحل المهندس عوض بالكيمان.