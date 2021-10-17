وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ المهرة يناقشان وضع خدمة الكهرباء في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات والأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وضع خدمة الكهرباء في مختلف مديريات المحافظة وأهمية وضع حلول جذرية للحد من الانقطاعات.



وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، أكد المحافظ بن ياسر على أن تحسين واستمرارية خدمة الكهرباء تعتبر تحدي كبير وعنوان لبقاء الدولة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عموماً.

وقدم بن ياسر شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على دعمها لليمن ولمحافظة المهرة بمنحة المشتقات النفطية والتي بدورها ساهمت في استقرار التيار الكهربائي في مختلف مديريات المحافظة.

من جانبه أعطى وزير الكهرباء والطاقة لمحة موجزة عن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم الكهرباء مؤكداً على ضرورة إيفاء فروع مؤسسة الكهرباء في المحافظات بالالتزامات المالية من أجل استمرار المنحة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة.

وبحث اللقاء المعالجات والحلول البديلة لحل مشكلة انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المديريات الأخرى والتخفيف من معاناة المواطنين.