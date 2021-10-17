شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع مهيب بمأرب لجثمان الشهيد مدير أمن مديرية مجزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شيع اليوم بمدينة مارب جثمان مدير أمن مديرية مجزر الشهيد الرائد طالب عبدالله علي واكد، الى مقبرة الشهداء شرق المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة الصفوف بمواقع العزة والشرف للدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.



وخلال موكب التشييع المهيب الذي شاركت فيه قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وشخصيات اجتماعية من مشائخ واعيان في المحافظة، أشاد المشيّعون بمناقب الشهيد وبطولاته ومسيرته النضالية الخالدة في ميادين العزة والشرف استجابة لنداء الواجب الوطني..معددين مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وعطاءاته المتعددة وخدمته لابناء مديريته وامانانته في تحمل مسئولياته..معاهدين الله تعالى بالمضي على درب الشهداء حتى تحرير كامل تراب الوطن.