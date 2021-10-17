البحسني يطلع على أسباب انخفاض منسوب المياه في مديرية غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على أسباب انخفاض منسوب المياه في مديرية غيل باوزير، وبحث جملة من الحلول لمعالجة ظاهرة التصحّر.



وتعرّف المحافظ خلال زيارة تفقدية لمديرية غيل باوزير على اسباب الجفاف الكلّي لعين الحومة، وبعض الحَوَمَ الأخرى، بعد أن كانت ممتلئة بالمياه، ما أدى إلى تضرر كبير لقطاع الزراعة.

وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية ستتدخل بصورة عاجلة بعد إجراء الدراسات المعتمدة من المختصين في قطاعي المياه والزراعة، لوضع الحلول اللازمة لهذه الاشكالية، مبديًا استعداده بدعم المزارعين لتشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، وأشار المحافظ إلى مساعي السلطة للبحث عن جهات مانحة لإنقاذ هذا الموقع المهم، موجهًا مدير عام غيل باوزير بمتابعة كافة التوجيهات لتنفيذها.

رافق محافظ حضرموت، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية غيل باوزير سالم العطيشي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بالساحل المهندس طه باحيدرة، ومدير عام مكتب الزراعة والري بالساحل المهندس عوض بالكيمان، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل حسن مسجدي.