البحسني يعقد مع قيادة السلطة المحلية بغيل باوزير وعقال حاراتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، قيادة السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير، وعقال الحارات والأحياء السكنية.



واستمع المحافظ البحسني من مدير عام مديرية غيل باوزير سالم العطيشي وقيادة السلطة وعقال الحارات إلى جملة من المشاريع الضرورية والمهمة في قطاعات الأشغال العامة والطرق، وكذا الطرق والجسور، والمياه والصرف الصحي، والشباب والرياضة، إلى جانب مشاريع صندوق النظافة والتحسين، واحتياج المديرية لمشاريع في قطاع الزراعة والري.

وأكد محافظ حضرموت اهتمام قيادة السلطة بمديرية غيل باوزير والمديريات كافة، وإيلاء كل مديرية نصيبها من المشاريع التنموية، متطلعًا من مدير عام المديرية الجديد وبالتعاون مع قيادة السلطة بالغيل وعقال الحارات إلى تحقيق نجاحات كبيرة، مجددًا دعم قيادة السلطة للمشاريع الضرورية والمهمة واعتمادها، وركّز المحافظ على ضرورة استكمال مبنى الإدارة المحلية وبعض المشاريع الأخرى المتعثّر تنفيذها.

ونوّه المحافظ البحسني بأهمية البحث عن موارد وتوطيد العلاقة مع رجال الخير لتعزز عمل السلطات المحلية بالمديريات والمحافظة، ولمساندة جهود السلطة لتنفيذ المشاريع التنموية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بإنشاء مجسم في جولة غيل باوزير وتشجير الجولة والشارع المحاذي لها، والاهتمام بنظافة شارع الريان الرئيسي وتشجيره، بوصفه الواجهة الأساسية للزوار الوافدين إلى حضرموت، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكاتف والتنسيق بين كافة الوحدات الإدارية لأجهزة الدولة لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة.

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بالساحل المهندس طه باحيدرة، ومدير عام مكتب الزراعة والري بالساحل المهندس عوض بالكيمان، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل حسن مسجدي