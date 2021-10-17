محافظ حضرموت يفتتح ثلاثة مشاريع في قطاع التربية والتعليم بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، ثلاثة مشاريع في قطاع التربية والتعليم، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



حيث افتتح المحافظ البحسني بمنطقة الريان روضة أطفال الأمل، وتتكون من دورين وتضم 6 شعب دراسية مع ملحقاتها، وكذا افتتاح إعادة تأهيل مدرسة الفقيد عمر علي غييث للتعليم الأساسي، بمنطقة شحير، وأطلع المحافظ على سير العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة التي يدرس فيها نحو 800 طالب موزعين على 22 شعبة دراسية، كما افتتح المحافظ 3 فصول إضافية لمدرسة بن سلمان بمدينة غيل باوزير، وتضم المدرسة نحو 440 طالب موزعين على 12 شعبة دراسية، وطاف بالشعب الدراسية وتعرّف على ما قطع من مقررات دراسية.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا، وتسعى لتطويره وتزويده بكافة الوسائل العلمية، إيمانًا منها بأهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات، وحث الطلاب على بذل مزيد من الجد والاجتهاد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة، راجيًا للطلاب التوفيق والنجاح في دراستهم، وتحقيق نتائج تشرّف أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

رافق محافظ حضرموت، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ونائب مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم صبري بارماده، ومدير عام مديرية غيل باوزير سالم العطيشي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بالساحل المهندس طه باحيدرة، ومدير عام مكتب الزراعة والري بالساحل المهندس عوض بالكيمان