شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يناقش احتياجات الشباب بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد بمحافظة المهرة، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، احتياجات وأولويات الشباب ضمن مبادرة القيادات الشبابية التي تقيمها جمعية وحدة شباب المهرة بتمويل منظمة شركاء اليمن الدولية.



واكد نيمر حرص السلطة المحلية على دعم الشباب، ووضع احتياجاتهم ضمن أولويات التنمية المستدامة..لافتاً إلى مواصلة السلطة المحلية تقديم كافة الخدمات الأساسية.

ويهدف اللقاء إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن احتياجاتهم وأولوياتهم ورفعها مباشرة للسلطات المحلية.