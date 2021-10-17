شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغماً في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، من انتزاع 1.274 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها، منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد، و 1.065 لغمًا مضادًا للدبابات، و 186 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر أكتوبر إلى 2.720 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 281 ألفًا و 321 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية الارهابية في أرجاء اليمن.