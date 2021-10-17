الاحتفال بتخرج 130 طالباً وطالبة بمعهد مقلم للعلوم الصحية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفل معهد الدكتور مقلم للعلوم الصحية بمحافظة شبوة، اليوم، بتخرج 90 طالبا وطالبة من مساعدي الأطباء و40 قابلة مجتمع.



واكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الصحية ورفد المرافق الصحية بإحتياجها من هذه الكوادر..مجدداً التأكيد على دعم قيادة المحافظة للمعهد وتقديم التسهيلات، ليتمكن من القيام بدوره في خدمة التنمية المحلية.

فيما استعرض عميد المعهد، الدكتور سامي الحاج مسيرة المعهد منذ تاسيسه عام 1988، وحتى الان، والتي تم خلالها تدريب وتاهيل 2590 طالباً وطالبة في العديد من التخصصات المهنية ، فيما يدرس حالياً بالمعهد 500 طالباً وطالبة، في تخصصات المختبر ومساعدي أطباء وقابلات مجتمع.