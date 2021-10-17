الزُبيدي يناقش مستجدات الأوضاع في وادي حضرموت مع وفد من قبيلة آل علي الحاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس وفدًا من قبيلة آل علي الحاج في وادي حضرموت ويافع برئاسة الشيخ أمين بن علي الحاج.



وفي مستهل اللقاء، رحب الزبيدي بمقادمة آل علي الحاج في حضرموت ويافع، معبرًا عن سعادته باللقاء بهم، والاستماع منهم لمستجدات الوضع في وادي حضرموت، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها القبائل في سبيل التصدي للقوى المعادية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الوادي.

وأكد للوفد الزائر أن قيادة المجلس الانتقالي تُولي وادي حضرموت بشكل خاص، ومحافظة حضرموت بشكل عام، اهتمامًا خاصًا لما تمثله هذه المحافظة من أهمية كبرى باعتبارها العمق الاستراتيجي للجنوب، مشددا على أهمية تكاتف الجهود لحماية مناطق الوادي، والتصدي للجماعات التي تحاول جاهدة إغراق الوادي في أتون الفوضى والإرهاب.

بدوره أعرب الشيخ أمين بن علي الحاج شيخ مشائخ قبيلة آل علي الحاج بالوادي والوفد المرافق له، عن اعتزازهم بلقاء عيدروس الزُبيدي، معلنين تأييدهم ودعمهم المُطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته، ومؤازرتهم ومباركتهم لكل الخطوات والجهود التي يقوم بها الرئيس القائد في سبيل استعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة.

واستعرض الشيخ أمين بن علي الحاج في لقائه بالرئيس القائد جُملة من القضايا التي تهم أبناء وادي حضرموت، وفي مقدمتها الانفلات الأمني الذي تعيشه مناطق الوادي والاغتيالات المتكررة التي تطال الأبرياء العُزّل من أبناء قبائل الوادي، بالإضافة إلى مخطط تحويل مناطق الوادي إلى معسكرات وثكنات لإيواء عناصر الإرهاب.