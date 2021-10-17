اجتماع في لحج يناقش تقارير لجان تقويم الأعمال الإدارية و المالية ويشيد بالحس الوطني للواء 17 مشاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، سير عمل اللجان الخاصة بتقويم الأعمال الإدارية و الأداءات المالية بالمديريات، وسبل تفعيل أوجه تحصيل رسوم الأوعية الإيرادية.



وشدَّد المحافظ، أهمية ضرورة النزول الميداني للمديريات، ورفع التقارير النهائية إلى قيادة السلطة المحلية خلال 25 يوماً .

و أقر الاجتماع تسليم المديريات نسخ من قرارات الزيادة للأوعية الإيرادية، وتسليمها نسخ من لائحة مجلس الوزراء رقم " 283 " للعام 2001 م بشأن تحصيل الرسوم المحلية وتوريد المرافق التي كانت غير خاضعة للتحصيل منذ أعوام سابقة.

وتم إقرار رفع كشوفات المتخلفين عن سداد ما عليهم من الإيرادات إلى نيابة الأموال العامة، كما اقر الاجتماع منع نقاط الجبايات غير القانونية..مشيداً في هذا الصَّدد بالحس الوطني العالي لنقاط اللواء 17 مُشاة بالمحافظة.