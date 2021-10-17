وزير الخارجية يستعرض مع السفير الروسي الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بالعبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن واستمرار صلف مليشيا الحوثي ورفضها لتلك الجهود.



واستعرض الوزير بن مبارك، الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بمديرية العبدية والتي ترقى الى جرائم الإبادة الجماعية واستمرارها في فرض حصار خانق يستهدف المدنيين الأبرياء ورفضها اجلاء الجرحى والمصابين من النساء والأطفال خاصة بعد قصفها وتدميرها للمستشفى الوحيد في المديرية.

وتطرق بن مبارك، الى قضية خزان النفط صافر والذي ما زال يشكل تهديداً خطيراً للأمن البيئي في البحر الأحمر..منبهاً الى التداعيات الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تنتج عن أي تسرب أو انفجار قد يحدث في الخزان.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي والنظام الإيراني من أجل الوصول الى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على اليمنيين.

من جانبه أكد السفير الروسي، وقوف بلاده الى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وانهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.