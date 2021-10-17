انعقاد اللقاء التشاوري بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، اللقاء التشاوري بين وزارة الصحة العامة والسكان برئاسة وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمدالمنظري.



ويناقش اللقاء، على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتصلة بعمل القطاعات الصحية والإغاثية في اليمن.

وأكد الوزير بحيبح في اللقاء، حاجة بلادنا للدعم اللازم في القطاعات الصحية المختلفة، لمجابهة الوضع الصحي الراهن لاسيما مع تخطي سكان البلاد لـ ٣٠ مليون نسمة بينهم أكثر من ٢٠ مليون مواطن بحاجة للمساعدة الطبية ، و١٢مليون طفل الأكثر احتياجاً للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل في ظروفها الراهنة على تقديم الرعاية الصحية لأكثر من ٧٠ بالمائة من سكان البلاد..داعياً المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي على ضرورة التنسيق والترتيب من خلال الوزارة.. مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات، وبما يسهم في ترجمة الأهداف الرئيسية لمنظمة الصحة الداعية إلى التنسيق والتوجيه وتأسيس قنوات التعاون المشتركة ومساعدة الحكومة.