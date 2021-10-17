شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة، وحالتا وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في عدن4، حضرموت4، مارب3، شبوة1، تعز1، الضالع1، بينما سجلت حالتي الوفاة في حضرموت.

ويرتفع بذلك عدد الاصابات المعلنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 9526 اصابة، منها 1804 حالات وفاة و 6054 حالة تعاف