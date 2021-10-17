تركي وشمسان يناقشان سبل إنجاز مشروع طريق تعز ــ لحج ــ عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، و محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ، اليوم، السبل الكفيلة بإنجاز مشروع الطريق الشرياني الإستراتيجي الجديد الرابط ما بين محافظَتَي تعز و لحج و العاصمة المؤقتة عدن.



و أشاد المحافظ تُركي ، بالمعنويات العالية و الإرادة القوية لمواطني المناطق التي يمر فيها مشروع الطريق من أجل رؤيته النور لما له من جدوى اقتصادية وطنية إيجابية كبرى على صعيد تنشيط القطاع التجاري الحيوي..مجدداً دعمه الكامل للمشروع و تعاونه مع هيئته المجتمعية.

من جانبه، ثمن محافظ تعز جهود محافظ محافظة لحج المبذولة في سبيل إنجاز مشروع الطريق..مشيراً إلى أهمية استكمال ما تبقى من أعمال دك مواقع المناطق الداخلة ضمن المشروع حتى يتم الانتقال إلى مرحلة المشروع الثانية المتمثلة في السفلتة وفق الدراسات الفنية اللازمة..لافتاً إلى أنه بناءً على عرض محافِظَي لحج و تعز على فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مشروع الطريق، وجَّه فخامته الحكومة بدعم سفلتة المشروع بمبلغ " 5 " ملايين دولار أمريكي .