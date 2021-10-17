وزير الخارجية يبحث مع السفير البولندي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع السفير البولندي لدى بلادنا الدكتور يان ستانيسلاف بوري، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة التطورات على الساحة اليمنية.



وخلال اللقاء نوه بن مبارك، بالعلاقات التاريخية اليمنية البولندية وأهمية استئناف التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات..معبراً عن تقديره للموقف البولندي الداعم لليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

ووضع وزير الخارجية، السفير البولندي في صورة تطورات الاحداث في اليمن..لافتا الى أهمية الوصول الى تسوية سياسية في اليمن لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن..مشيراً الى سلوكيات مليشيا الحوثي الاجرامية في كافة المناطق اليمنية وعلى وجه الخصوص حصارها لمديرية العبدية وقصفها للقرى بالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة وتدمير المستشفى الوحيد في المديرية وتهجير الالاف من أبناء المديرية وإعادة تهجير الألاف النازحين ورفض المليشيا اجلاء المرضى والجرحى والمصابين من المدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

كما تطرق اللقاء، الى مشكلة الهجرة غير الشرعية وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين على تعاون الحكومة اليمنية في هذا الجانب نظراً لما تحتويه من مخاطر على حياة اللاجئين..لافتاً الى أن حل الصراعات وانهاء الحروب هو السبيل الأمثل للتخفيف من هذه الظاهرة.

من جانبه عبر وزير الخارجية البولندي، عن دعم بلاده لليمن سياسياً وانسانياً وتنموياً ووقوفها الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.