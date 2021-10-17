شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يؤكد اهتمامه ومتابعته المستمرة للقضايا الأمنية وحماية المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اهتمامه ومتابعته المستمرة للقضايا الأمنية وحماية المواطنين من التهديدات الإرهابية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بأسرة المختطف الدكتور طاهر بن حسين العطاس الذي تم اختطافه في مديرية تريم..موضحاً بأن الأجهزة الأمنية باشرت منذ لحظة الاختطاف القيام بأعمال التحري لكشف هوية المختطفين وتقديمهم للعدالة..لافتاً إلى أهمية دور المواطنين المكمل للأجهزة الأمنية والتبليغ عن أي معلومات عن الخاطفين.

من جهته ثمنت أسرة الداعية المختطف طاهر العطاس، جهود وزير الداخلية ومتابعته المستمرة لقضية الاختطاف.