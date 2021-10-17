الوزير كلشات والمحافظ ياسر يناقشان اوضاع الكهرباء في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، اوضاع الكهرباء في مختلف مديريات المحافظة وأهمية وضع حلول جذرية للحد من الانقطاعات.



كما ناقش الوزير كلشات والمحافظ ياسر، في اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ومدير عام مؤسسة الكهرباء محمد كلشات ونائب مدير شركة النفط عارف باخريصة، المعالجات والحلول البديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في بعض مديريات المحافظة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وثمن وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ المهرة، دعم المملكة العربية السعودية لليمن ولمحافظة المهرة بمنحة المشتقات النفطية والتي بدورها ساهمت في استقرار التيار الكهربائي.